«Фламинго в штанах» и его друзей теперь можно увидеть в екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке теперь можно увидеть сразу семь новых питомцев, все они – фламинго. Шестеро прибыли из парка птиц «Малинки» Ростовской области, а один – тот самый знаменитый югорский «фламинго в штанах».

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, птиц зовут Фламенко, Франт, Фредди, Фил, Фрея, Фейри, Фиона. Все сейчас осваиваются в вольере, и, без сомнения, привлекают к себе внимание окружающих.

Что стоит знать о фламинго – это очень социальные птицы, общество им просто необходимо. Даже размножаться они могут только тогда, когда их много. Так устроена психология и физиология новых обитателей зоопарка. Для того чтобы птицам казалось, что их больше, чем на самом деле, в летние и зимние вольеры поставили зеркала – иллюзия помогает фламинго чувствовать себя комфортно.

Птиц кормят свеклой, морковью, курятиной, рыбой, кальмарами, креветками, кукурузной и овсяной крупой. Способ подачи также своеобразен. Все ингредиенты измельчаются на мясорубке, немного разбавляются водой. Затем этот своеобразный коктейль посыпается сверху гаммарусом (порошок из сушеных рачков) и в таком виде подается птицам.

Как уже сообщал «Новый День», прошлой осенью одинокий фламинго заблудился в селе Березовского района. Неравнодушные сельчане приютили замерзающую в снегах птицу и даже одели ее в штаны. Затем специалисты Природнадзора Югры передали фламинго на временное содержание в мини-зоопарк «Созвездие».

В этом году птица обрела постоянное место жительства в Екатеринбурге. Перелет фламинго на самолете тщательно обдумали: подготовили специальную коробку, где ему было комфортно. Специалисты определили, что фламинго от 1,5 до 2 лет, это еще птенец. Авиаперелет из города Советского в Екатеринбург он перенес нормально.

Ранее в Екатеринбургском зоопарке опровергали информацию о получении фламинго. Но, как выяснилось, такова специфика работы пресс-службы учреждения – о новом питомце официально сообщается только после того, как животное пройдет месячный карантин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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