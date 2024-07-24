В Екатеринбург отправили фламинго из югорского села. В зоопарке опровергают эту информацию

Знаменитый фламинго из ХМАО отправился в Екатеринбургский зоопарк. Прошлой осенью он заблудился в селе Березовского района. Неравнодушные сельчане приютили замерзающую в снегах птицу и даже одели ее в штаны.

Специалисты Природнадзора Югры передали фламинго на временное содержание в мини-зоопарк «Созвездие». Сейчас птица обрела постоянное место жительства в Екатеринбурге. Перелет фламинго на самолете тщательно обдумали: подготовили специальную коробку, где ему было комфортно, подчеркнули в югорском Природнадзоре.

«Новый День» обратился за комментарием в екатеринбургский зоопарк, но там сказали, что к ним фламинго не привозили. «Никаких заблудившихся фламинго к нам не привозили. Когда у нас появляются новые животные, они сначала месяц проходят карантин. Когда уже все нормально, мы животных выставляем на экспозицию и тогда уже даем информацию обо всем (что, кто, откуда). Мы не давали никакой информации про фламинго», – пояснили в пресс-службе зоопарка.

Екатеринбург, Елена Васильева

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