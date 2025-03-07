В Екатеринбурге выбрали Зоомисс-2025

Первой красавицей екатеринбургского зоопарка в этом году избрана полярная сова Букля. За нее отдали свои голоса более 53% респондентов.
Завтра, 8 марта, в 12:00 состоится показательное кормление Букли. Посетители смогут узнать о ней много интересного и задать вопросы сотрудникам зоопарка.
Второе место заняла носуха Лейла, третье – тамарин Нева, четвертое – брахипельма Смитти. Символ года по восточному календарю, удав Конкиста, оказалась пятой.
Напомним, в прошлом году Зоомисс стала карликовый бегемот Ева.
А Зоомистером-2025 стал фламинго Фламенко.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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