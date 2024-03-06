В зоопарке выбрали «Зоомисс-2024» (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке подвели итоги онлайн-голосования за первую красавицу.
Победительницей стала карликовый бегемот Ева, за нее проголосовали 130 человек. Завтра в 14:00 состоится ее показательное кормление.
Всего за звание «Зоомисс» боролись 7 участниц. Голоса между соперницами распределились следующим образом:
Харза Валюта – 54,
Белобрюхий ёж Карри – 41,
Генета Белль – 33,
Белорукий гиббон Гера – 28,
Мексиканский ядозуб Харитоша – 27,
Турако фиолетовый Фиалка – 17.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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