В зоопарке выбрали «Зоомисс-2024» (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке подвели итоги онлайн-голосования за первую красавицу.

Победительницей стала карликовый бегемот Ева, за нее проголосовали 130 человек. Завтра в 14:00 состоится ее показательное кормление.

Всего за звание «Зоомисс» боролись 7 участниц. Голоса между соперницами распределились следующим образом:

Харза Валюта – 54,

Белобрюхий ёж Карри – 41,

Генета Белль – 33,

Белорукий гиббон Гера – 28,

Мексиканский ядозуб Харитоша – 27,

Турако фиолетовый Фиалка – 17.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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