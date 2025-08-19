Бегемотиха Ева осталась без мужа из-за санкций

Антироссийские санкции привели к тому, что карликовый бегемот Ева из Екатеринбургского зоопарка не может создать семью.

Как рассказала на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина, пару для Евы искали много лет, причем не только в России, но и в Европе и Азии. Наконец куратор нашел за границей подходящего самца, но пока из-за санкций зоопарк не может привезти его сюда. Самец, которого подобрали для Евы, живет в Чехии, но сейчас ввоз животных из Европы запрещен. В зоопарке надеются, что смогут вернуться к этому вопросу, «когда наши руководители все урегулируют».

В 2024 году Ева получила титул «Зоомисс».

Екатеринбург, Елена Владимирова

