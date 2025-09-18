У бегемота Евы все-таки будет жених из Чехии

У карликовой бегемотихи Евы из Екатеринбургского зоопарка все-таки будет пара, несмотря на санкции.

Об этом заявила директор зоопарка Светлана Прилепина каналу «ОТВ». «Бегемотихе Еве нашли пару. Мы даже знаем, где самец проживает. Сейчас мы ждем благоприятного времени для его переезда и открытия некоторых аэропортов, чтобы было меньше пересадок. Перевезти животное самолетом – очень хлопотное дело, но Ева без пары не останется», – отметила Прилепина. Она уточнила, что это тот же бегемот, которого ранее приглядели в Чехии.

Как уже писал «Новый День», месяц назад появилась информация, что антироссийские санкции не дали Еве создать семью. Пару для нее искали много лет, причем не только в России, но и в Европе и Азии, чтобы исключить близкородственное скрещивание. Наконец куратор нашел в Чехии подходящего самца, но не смог привезти его на Урал из-за санкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube