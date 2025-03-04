За титул Зоомисс-2025 поборются носатые, лохматые и ядовитые красавицы (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк представил пять претенденток на звание «Зоомисс-2025». Голосование будет проходить с 4 по 6 марта на официальной странице Екатеринбургского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», победительницу показательно накормят в Международный женский день 8 Марта.

Носуха Лейла

Лейла родилась в Удмуртском зоопарке, а в прошлом году переехала в Екатеринбургский зоопарк. Она очень активна и любопытна. Главное достоинство Лейлы – длинный и подвижный нос. Любимое лакомство – сладкие фрукты.

Полярная сова Букля

Букля – самая северная дама в зоопарке, приехала в Екатеринбург из Ханты-Мансийского автономного округа в пару к самцу Сане. Любит холод и тишину, с мужем живет мирно. Любимое лакомство – цыплята.

Эдипов тамарин Нева

Нева родилась в Екатеринбургском зоопарке и переезжать из родительского дома не собирается. Она маленькая и юркая, обожает прыгать и висеть вниз головой, зацепившись задними лапами. Обладательница пышной белоснежной прически. Любит фрукты, а на десерт предпочитает саранчу.

Обыкновенный удав Конкиста

Эта претендентка вылупилась из яйца в инкубаторе, с родителями связь не поддерживает, живет в одном вольере с сестрой. Любит греться под теплой лампой, особенно после обеда. Ест не часто – раз в неделю. Любимое лакомство – крысы. Мечтает вырасти самой длинной змеей в зоопарке.

Брахипельма Смитти

Смитти – самая опасная участница конкурса. Она не терпит фамильярности, а в случае опасности сбросит колючие волоски с брюшка, от чего любитель «обнимашек» будет долго чесаться. В крайнем случае может использовать яд. Для человека этот яд не опасен, а для насекомых – смертелен. Самки этого вида живут 25-30 лет, а самцы – всего от 3 до 5 лет, так что Смитти может пережить нескольких мужей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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