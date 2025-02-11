Половодье на уральских реках будет аномальным

Специалисты Росгидрометцентра рассказали, каким будет весеннее половодье в разных регионах страны.

Как сообщает ведомство, на территории Уральского федерального округа уровень воды может подняться выше нормы на реке Уфе в Красноуфимском районе Свердловской области, на Тоболе в Курганской области, на реках Ишиме и Тавде в Тюменской области, реке Белой в Челябинской области.

При этом по состоянию на конец января в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15-41% осадков больше нормы. Почва хорошо промерзла, поэтому в период прохождения половодья вода не сможет глубоко впитаться в землю. Это может осложнить гидрологическую обстановку в конце марта – апреле 2025 года в бассейнах Ишима и Иртыша (Тюменская и Омская области).

Уровень воды в Оби и ее притоках на территории ХМАО-Югры и ЯНАО ожидается на уровне нормы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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