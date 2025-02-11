Серьезные паводки могут угрожать регионам Урала, Сибири и Дальнего Востока

Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам следует подготовиться к серьезным паводкам в этом году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, ссылаясь на данные Росгидромета.

По словам парламентария, «непростая обстановка» с половодьем может сложиться в бассейнах Ишима и Иртыша в Тюменской и Омской областях.

«На территории Казахстана выпало осадков больше нормы, почва промерзла, водохранилища полностью заполнены. Совокупность этих факторов может привести к паводковым явлениям», – пояснил он.

Риски сохраняются и для других регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, добавил Кобылкин. «Региональным органам власти уже сейчас необходимо готовить эффективный комплекс мер для работы в условиях разлива рек и борьбы с последствиями половодья», – подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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