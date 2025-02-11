В этом году ЕГЭ на Урале сдадут 17 тысяч 11-классников

Более 17 тысяч свердловских 11-классников в этом году будут сдавать единый государственный экзамен.

В ДИПе напомнили, что ЕГЭ пройдёт в три этапа: досрочный этап состоится с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 23 июня, дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными. Полученные по ним удовлетворительные результаты – основание для выдачи школьникам аттестата о среднем общем образовании. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: базовому и профильному, в зависимости от дальнейших планов выпускника – поступать в гуманитарный или технический вуз.

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2025 года дискуссия о том, нужен или не нужен в школах единой государственный экзамен, вышла на новый уровень. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, и теперь на его развалинах может появиться новый формат оценки. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев слова депутата опроверг и поспешил заявить, что в ближайшие годы в плане ЕГЭ все останется по-прежнему.

Что думают про ЕГЭ и его нужность и важность уральцы – смотрите в опросе РИА «Новый День».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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