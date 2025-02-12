Ученые выяснили, кто придумал сувенир в виде ящерки на малахите

Искусствовед из Уральского федерального университета Сергей Винокуров после долгой работы в государственных архивах установил, кто и когда впервые создал известный уральский сувенир – «Ящерица на камне».

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, модель сувенира придумал в 1956 году главный художник Свердловского завода треста «Русские самоцветы» (государственное предприятие, объединявшее все камнерезные производства СССР) Евгений Васильев.

При создании сувенира Васильев обращался к сказу Бажова «Хозяйка Медной горы», главные события которого связаны с уральским краем и повествуют о мифическом образе духа-хозяйки Гумёшевского рудника («Медной горы»).

Ящерица на камне. Государственный архив Свердловской области

«Впервые модель данного изделия была утверждена в отчете завода за 1956 год в списке новых внедренных в производство моделей. Со временем она вошла в число популярных уральских сувениров и постоянно переутверждалась в производство, – рассказал Сергей Винокуров. – Изначально ящериц сажали не на малахит. Сувенир придумывался для разных камней – это был способ использовать каменные отходы. От крупных произведений оставались кусочки, и чтобы их как-то задействовать, придумали пускать их на сувениры. В ход шли яшма, родонит, змеевик».

Популярность сувенирная продукция набирала с 1950-х годов. Тогда на государственном уровне отслеживались и утверждались новые модели сувениров для представления СССР на зарубежных выставках.

«Ящерица на малахите» – по сути, паттерн советских художников 50-60-х годов, добавляет специалист. Благодаря их работе принято считать, что ящерица – хозяйка Медной горы, обязательно сидит на малахите. Хотя у самого Павла Бажова этой связки напрямую нигде нет. Более того, эксперт отмечает, что на антикварном рынке предметы с малахитом не так часто встречаются, как может казаться, и не всякий зеленый камень является малахитом. Это в первую очередь связано со сложностью техники работы с малахитом.

Добавим, минералогические горки с медной фигуркой ящерицы достаточно часто заказывает администрация Свердловской области в качестве сувениров для гостей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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