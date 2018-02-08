Гостям Свердловской области подарят Хозяйку Медной Горы и «Истинное направление с соболями»

Администрация губернатора Евгения Куйвашева закупит для проведения протокольных мероприятий сувениры из камня на общую сумму 2 млн 292 тысячи рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документация по заказу размещена на официальном сайте госзакупок. Среди сувениров, например, стела «Европа – Азия» с вмонтированными в ее нижнюю часть часами. Сувенир будет выполнен в двух видах: из малахита (40 штук) и яшмы (50 штук).

Кроме того, гостям будут дарить сувениры, изображающие бажовских персонажей – Хозяйку Медной Горы и Серебряное Копытце. Фигурку Хозяйки высотой 130 мм следует выполнить методом художественного литья из бронзы с последующей обработкой и анодированием в цвет «золото», часть скульптуры (сарафан) – из малахита методом объемной резьбы по камню. На другом краю подставки следует смонтировать минералогическую горку с медной фигуркой ящерицы. Хозяек администрация заказала 35, каждая фигурка обойдется бюджету в 20 тысяч 167 рублей.

Еще один сувенир – компас «Истинное направление с соболями». Предполагается, что компас будет установлен на треугольное основание из малахита, на каждом углу которого будет стоять бронзовая фигурка геральдического соболя со стрелой, такого же, как на гербе Свердловской области. Изготовление такого сувенира резиденция оценила в 18 тысяч 33 рубля.

Екатеринбург, служба информации

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