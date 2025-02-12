Вора в законе Марселя обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии

В Екатеринбурге ранее судимому 34-летнему Марселю Гасанову по прозвищу «Марсель Махачкалинский» предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили в пресс-службе облсуда, сегодня Ленинский районный суд поместил Гасанова под стражу до 9 апреля 2025 года.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По версии следствия, в 2024 году другие лидеры преступного мира наделили Гасанова статусом так называемого «смотрящего» за Свердловской областью. «Как полагает следствие, используя данный неофициальный статус, фигурант распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур на территории региона, обеспечивал их существование. На момент задержания обвиняемого, состоявшегося 11 февраля 2025 года, он продолжал занимать высшее положение в преступной иерархии, тем самым представляя общественную опасность», – сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга.

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о тех или иных фактах совершения Гасановым других преступлений, сообщить указанную информацию в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области, расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 18. Конфиденциальность гарантируется.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в определенных кругах фигурант более известен по прозвищам «Марсель Махачкалинский» или «Марс». Ранее он неоднократно судим, в том числе по статьям «разбой» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов». В апреле 2010 года он был приговорен Дербентским районным судом Республики Дагестан к 7 годам лишения свободы, а в декабре 2019 года – Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга условно к 1 году и 4 месяцам с испытательным сроком на 1 год. После освобождения из мест лишения свободы «Марсель» уехал в Дагестан, но вскоре вернулся в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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