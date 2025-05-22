Дело «смотрящего» за Свердловской областью авторитета передают в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марселя Гасанова.

Его обвиняют в совершении преступлений по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением», ч. 2 ст. 321 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2024 года так называемые воры в законе назначили Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.

Как полагает следствие, используя этот неофициальный статус, Гасанов распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур на территории региона, обеспечивал их существование, распределял средства из общей кассы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в определенных кругах фигурант более известен по прозвищам «Марсель Махачкалинский» или «Марс». Он неоднократно судим, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В апреле 2010 года он был приговорен Дербентским районным судом Республики Дагестан к 7 годам лишения свободы, а в декабре 2019 года – Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга условно к 1 году и 4 месяцам с испытательным сроком на 1 год. После освобождения из мест лишения свободы Марсель уехал в Дагестан, но вскоре вернулся в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР. В феврале 2025 года Гасанов был арестован. Судить его будут в Свердловском областном суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube