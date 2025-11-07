Прокурор потребовал для «вора в законе» 15 лет колонии

Прокурор попросил суд приговорить к 15 годам колонии Марселя Гасанова, которого обвиняют в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии.

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что в сентябре 2024 года лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии и носящими криминальный титул так называемых воров в законе, Гасанов был назначен «смотрящим» («положенцем») за Свердловской областью», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Гасанов контролировал общую кассу преступной организации, вел пропаганду уголовно-воровских традиций на территории региона, применял санкции к лицам, их нарушившим, разрешал конфликтные ситуации в уголовно-преступной среде.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал, что в определенных кругах фигурант более известен по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс. Он неоднократно судим, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В апреле 2010 года он был приговорен Дербентским районным судом Республики Дагестан к 7 годам лишения свободы, а в декабре 2019 года – Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга условно к 1 году и 4 месяцам с испытательным сроком на 1 год.

После освобождения из мест лишения свободы Марсель уехал в Дагестан, но вскоре вернулся в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР. В феврале 2025 года Гасанов был арестован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

