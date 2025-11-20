«Смотрящего» за Свердловской области приговорили к 13 годам особого режима (ФОТО)

В Свердловском областном суде вынесли приговор Марселю Гасанову. Его признали виновным по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением», ч. 2 ст. 321 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Марселю Гасанову назначили наказание в виде 13 лет в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Напомним, ранее прокурор попросил суд приговорить Гасанова к 15 годам колонии.

Государственный обвинитель представил доказательства того, что в сентябре 2024 года так называемые воры в законе назначили Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.

Гасанов контролировал общую кассу преступной организации, вел пропаганду уголовно-воровских традиций на территории региона, применял санкции к лицам, их нарушившим, разрешал конфликтные ситуации в уголовно-преступной среде.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал, что в определенных кругах фигурант более известен по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс. Он неоднократно судим, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В апреле 2010 года он был приговорен Дербентским районным судом Республики Дагестан к 7 годам лишения свободы, а в декабре 2019 года – Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга условно к 1 году и 4 месяцам с испытательным сроком на 1 год.

После освобождения из мест лишения свободы Марсель уехал в Дагестан, но вскоре вернулся в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР. В феврале 2025 года Гасанов был арестован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube