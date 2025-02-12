СМИ сообщили о задержании еще одного вице-мэра на Урале

В Свердловской области сообщается о задержании еще одного вице-мэра. По данным портала 66.ру, речь идет о заместителе главы Ревды Юлии Анциферовой, которая курирует имущественные и земельные вопросы в мэрии.

В самой администрации не подтверждают данные о задержании. «У нас такой информации нет», – цитирует пресс-секретаря Ревдинской мэрии портал «Ревда-инфо». Напомним, 30 января был задержан руководитель управления капстроительства и ЖКХ администрации Верхней Пышмы Алексей Харламов. Ранее были арестованы глава Дегтярска Владимир Пильников и его замы Андрей Ильин и Виктор Солдатов. Пильникову и Ильину вскоре изменили меру пресечения на домашний арест, Солдатов пока остается в СИЗО. Все проходят обвиняемыми по делам, связанным со взяточничеством.

В конце января по обвинению во взятке был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его замы, Чикризов и Кислицын, стали фигурантами уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Сычева

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