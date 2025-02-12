Коммунальный чиновник из Верхней Пышмы не смог обжаловать свой арест

Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения Алексею Харламову, руководителю управления капстроительства и ЖКХ администрации Верхней Пышмы. Чиновник будет находиться под стражей по 29 марта.

Харламов обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 статьи 290 УК РФ). Его задержали 30 января. По одной из версий, арест чиновника связан с нарушениями при покупке специализированного оборудования для очистных сооружений.

Напомним, в конце января по обвинению во взятке был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его замы, Чикризов и Кислицын, стали фигурантами уголовного дела. Предполагается, что с делом минЖКХ также связаны аресты главы Дегтярска Владимира Пильникова и его замов Андрея Ильина и Виктора Солдатова. Пильникову и Ильину вскоре изменили меру пресечения на домашний арест, Солдатов остается в СИЗО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube