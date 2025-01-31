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Пятница, 31 января 2025, 15:00 мск

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Коммунальный чиновник из Верхней Пышмы отправлен под арест (ФОТО)

Фото: Ленинский районный суд

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте заместителя главы Верхней Пышмы по ЖКХ Алексея Харламова. Его обвиняют в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе суда, Харламов арестован до 29 марта включительно. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в областном суде.

Как уже сообщал «Новый День», Харламов был задержан 30 января. По данным СМИ, задержание может быть связано с нарушениями при покупке специализированного оборудования для очистных сооружений.

Напомним, на прошлой неделе Свердловской области был арестован по делу о коррупции в особо крупном размере бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Детали уголовного дела и подробности, в чем состоят претензии силовиков к бывшему чиновнику, неизвестны.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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