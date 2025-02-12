Мало дали: прокуратура требует ужесточить приговор бывшему министру транспорта

Прокуратура подала в Свердловский областной суд апелляцию на приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову, осужденному за взятку.

«В апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости и попросила его усилить», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», 3 февраля Старкова приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. Также его лишили всех наград.

В ходе судебных прений прокурор потребовал для Василия Старкова наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей. В суде прокурор представил доказательства того, что в сентябре 2023 года Василий Старков лично получил от бенефициара строительной организации взятку в размере 4 млн рублей за обеспечение взяткодателя госконтрактом на ремонт автодорог.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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