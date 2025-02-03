Экс-министра транспорта приговорили к шести с половиной годам строгого режима (ФОТО)

Кировский районный суд вынес приговор бывшему министру транспорта Василию Старкову, обвиненному в получении взятки в особо крупном размере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, Старкова приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. Также его лишили всех наград.

«В ходе расследования допрошен ряд свидетелей, проведены выемки и осмотры документов, проанализирована должностная, контрактная и финансовая документация, проведены лингвистические и фоноскопические экспертизы. Материалы расследования составили свыше 30 томов. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального ФСБ», – рассказал официальный представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», Старков ушел с министерского поста в ноябре 2023 года, когда силовики начали им активно интересоваться. Весной 2024 года экс-чиновник уехал в зону СВО, но его принудительно вернули. Старкову назначили домашний арест, но затем сменили меру пресечения на подписку о невыезде. На первое заседание суда по своему уголовному делу экс-министр пришел самостоятельно в окружении адвокатов.

Прокурор потребовал для Василия Старкова наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей. В суде прокурор представил доказательства того, что в сентябре 2023 года Василий Старков лично получил от бенефициара строительной организации взятку в размере 4 млн рублей за обеспечение взяткодателя госконтрактом на ремонт автодорог.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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