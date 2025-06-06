Минобороны добилось приостановки суда над экс-министром

Свердловский областной суд приостановил рассмотрение апелляции на приговор бывшему министру транспорта Василию Старкову.

Как сообщили в пресс-службе суда, об этом ходатайствовал представитель Министерства обороны РФ. По неофициальным данным, Старков снова уехал в зону СВО.

Как уже сообщал «Новый День», Старков ушел с министерского поста в ноябре 2023 года, когда силовики начали им активно интересоваться. Весной 2024 года экс-чиновник уехал в зону СВО, но его принудительно вернули и отдали под суд.

В феврале 2025 года Старкова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. Также его лишили всех наград.

Прокурор пода апелляционное представление в Свердловский областной суд, сочтя приговор слишком мягким.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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