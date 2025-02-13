В Екатеринбурге проходят тотальные проверки пассажирского транспорта (ФОТО)

Сегодня и завтра в Екатеринбурге и Свердловской области проходят массовые проверки пассажирского транспорта, причем как регулярного, так и заказного.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, мероприятие проводится силами сотрудников спецбатальона ДПС под руководством замначальника отдела Управления Госавтоинспекции региона Александра Порубенко совместно с представителями подразделения по вопросам миграции и Ространснадзора.

Уже зафиксированы многочисленные нарушения со стороны перевозчиков, включая отсутствие тахографов, системы «Глонасс», непрохождение техосмотра, технические неисправности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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