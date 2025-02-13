Инспекторы ДПС остановили микроавтобус с мигрантами без документов (ФОТО)

В рамках проверки пассажирского транспорта, которую проводит ГАИ вместе с миграционной службой, в Чкаловском районе Екатеринбурга остановили целый микроавтобус с иностранцами без документов.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, водитель автомашины «Форд Транзит» перевозил в салоне 12 граждан одной из стран ближнего зарубежья. У водителя не было ни российского водительского удостоверения, ни документов на автомобиль. Гражданин задержан, теперь ему и владельцу транспорта грозят крупные штрафы.

У пассажиров не было документов, подтверждающих их законное пребывание на территории Российской Федерации. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции № 13 города Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства. Транспорт перемещен на спецстоянку. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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