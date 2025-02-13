В УрФО раскрыто 11 диверсий на железной дороге

В Уральском федеральном округе в 2024 году зарегистрировано 11 фактов «незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта», сообщил начальник окружного управления на транспорте МВД Александр Востриков.

При этом большую часть подобных преступлений совершили подростки. «Они списываются на интернет-сайтах, получают предложения, выходят и не понимают, что повреждение железнодорожных объектов влечет за собой серьезные юридические последствия. Так, в прошлом году были случаи поджогов релейного шкафа. На тюменском участке был факт повреждения локомотива. И когда мы устанавливаем личности, видим, что дети в большинстве из благополучных семей. Их родители в шоке. И потом, как это воспринимается – подростки совершают подобные действия с определенными целями, а рядом с ними есть сверстники, чьи родственники находятся в зоне СВО», – рассказал на пресс-конференции Александр Востриков.

Как ранее писал «Новый День», в июле 2024 года в Свердловской области арестовали восьмерых несовершеннолетних. Одна группа, из пяти подростков, пыталась поджечь локомотивы на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Другая группа, из трех человек, несколько дней спустя пыталась сделать то же самое на станции в Первоуральске. Подростки пришли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, но были пойманы сотрудниками ФСБ. Задержанным подросткам предъявили обвинение в подготовке теракта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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