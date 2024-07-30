Арестованы подростки, готовившие теракты на железной дороге

Все восемь подростков, которых подозревают в подготовке терактов на железнодорожной инфраструктуре, будут дожидаться суда под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР. Всем фигурантам уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, одна группа, из пяти подростков, в июле 2024 года пыталась поджечь локомотивы на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Другая группа, из трех человек, несколько дней спустя пыталась сделать то же самое на железнодорожной станции Первоуральск. Для этого подростки прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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