Число уголовных дел по диверсиям на транспорте выросло вдвое

В регионах РФ растет количество уголовных дел, возбужденных в связи с попытками диверсий и терактов на транспорте.

Как заявил сегодня на пресс-конференции замруководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР полковник Николай Ефимов, в 2023 году управление приняло к производству 6 таких уголовных дел, а в 2024 – уже 14.

«Это уголовные дела, которые финансируются с запада нашими недоброжелателями, которые приняли противоположную сторону в условиях СВО и ведут диверсионную деятельность в глубине Российской Федерации. Это вопиющие факты, тем более что в 99% случаев они привлекают несовершеннолетних. И не надо испытывать иллюзий – это не неблагополучные семьи. Это семьи из среднего класса, со средним достатком. Просто ненадлежащее внимание к ребенку со стороны родителей. Последствия могут быть очень серьезными», – подчеркнул Николай Ефимов.

Сейчас специалисты уделяют большое внимание профилактике таких преступлений. Ведется работа и с образовательными учреждениями, и с родителями. В декабре 2024 года уже удавалось предотвратить диверсии на стадии подготовки.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2024 года на Урале были арестованы восемь несовершеннолетних. Одна группа, из пяти подростков, пыталась поджечь локомотивы на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Другая группа, из трех человек, несколько дней спустя пыталась сделать то же самое на железнодорожной станции Первоуральска. Для этого подростки прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, но были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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