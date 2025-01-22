Подростков будут судить за теракт на железной дороге

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении группы подростков, которые подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне.

Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУ (Т) СКР, дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в первой половине января 2025 года подростки подожгли релейный шкаф, расположенный на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги.

В результате было повреждено оборудование, которое обеспечивает бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов, что создало опасность для жизни людей и причинило ущерб железной дороге.

Злоумышленники были задержаны сразу после совершения преступления.

Инструкции о том, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер, за выполнение преступных действий им было обещано 10 тысяч рублей.

Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. По ходатайству органов следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», в регионах РФ растет количество уголовных дел, возбужденных в связи с попытками диверсий и терактов на транспорте. В 2023 году МСУТ СКР приняло к производству 6 таких уголовных дел, а в 2024 – уже 14.

«Это уголовные дела, которые финансируются с запада нашими недоброжелателями, которые приняли противоположную сторону в условиях СВО и ведут диверсионную деятельность в глубине Российской Федерации. Это вопиющие факты, тем более что в 99% случаев они привлекают несовершеннолетних. И не надо испытывать иллюзий – это не неблагополучные семьи. Это семьи из среднего класса, со средним достатком. Просто ненадлежащее внимание к ребенку со стороны родителей. Последствия могут быть очень серьезными», – заявили в ведомстве.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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