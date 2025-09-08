Ушло в суд дело двух подростков, совершивших теракт на железной дороге

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о теракте на железной дороге, совершенном двумя подростками.

Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России, подросткам 14 и 17 лет предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

Как уже писал «Новый День», в январе 2025 года фигуранты подожгли объект транспортной инфраструктуры – релейный шкаф, расположенный на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. Было повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов.

Злоумышленников задержали сразу после совершения преступления.

Инструкции о том, как и где совершить поджоги, несовершеннолетние получили через мессенджер. За это им обещали 10 тысяч рублей.

Дело направлено в суд. Обвиняемым грозит от 12 до 20 лет колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube