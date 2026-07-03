Пятеро уральских подростков осуждены за теракты на объектах связи и РЖД

Пятеро жителей Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет признаны виновными в совершении теракта и покушении на совершение теракта.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, один из юношей приговорен к 8,5 года лишения свободы, другой – к 6 годам, остальные трое – к 8 годам. 16-летние будут отбывать срок в воспитательной колонии, 18-летние – в исправительной колонии общего режима. Полученные за теракт денежные средства конфискованы в доход государства.

Как уже писал «Новый День», в июле 2024 года подростки по заказу иностранных спецслужб подожгли оборудование для цифровой сотовой связи в Красноуральске, а спустя несколько дней попытались поджечь локомотив. Преступление до конца они довести не успели, так как их задержали сотрудники ФСБ России.

«Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Злоупотребляя их наивностью, вербовщики склоняют жертв к совершению серьезных преступлений, за которые предусмотрены строгие наказания», – подчеркнули в Центральном межрегиональном СУ на транспорте.

Красноуральск, Елена Владимирова

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