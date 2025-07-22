Пятерых уральских подростков будут судить за теракт на железной дороге

Пятеро несовершеннолетних жителей Красноуральска пойдут под суд за попытку поджечь объект сотовой связи и локомотив. Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, подросткам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, а также по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение и совершение террористического акта).

По версии следствия, в июле 2024 года подростки по заказу иностранных спецслужб подожгли оборудование для цифровой сотовой связи в Красноуральске, а спустя несколько дней попытались поджечь локомотив. Преступление до конца они довести не успели, так как их задержали сотрудники ФСБ России. «Обращаем внимание, что спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности. Злоупотребляя их наивностью, вербовщики склоняют жертв к совершению серьезных преступлений, за которые предусмотрены строгие наказания», – подчеркнули в ведомстве.

Красноуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube