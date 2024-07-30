Восемь подростков с Урала готовили теракты по указке с Украины

В Свердловской области силовики задержали восьмерых подростков, которые собирались совершить поджоги железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России, юноши действовали по указке «кураторов» с Украины. Им обещали вознаграждение за совершение противоправных действий. Однако, как уточняется, денег они не получили.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Терроризм».

Екатеринбург, Елена Сычева

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