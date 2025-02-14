Минздрав предупреждает: мошенники крадут личные данные сотрудников больниц

Минздрав Свердловской области предупреждает о подозрительной рассылке, которая начала ходить по учреждениям здравоохранения.

«Внимание, коллеги! Новая схема мошенничества. Предупредите администрацию организации и особенно отделы кадров. К нам в больницы начала попадать подозрительная рассылка. Аферисты под предлогом сбора личных данных сотрудников (уже на этом этапе надо насторожиться!) просят навестись на QR-код. Будьте бдительны, не предпринимайте никаких действий, указанных в этом письме», – просит телеграм-канал министерства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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