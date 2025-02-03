«Оплатил переводом – сел за финансирование экстремизма». Почему не стоит увлекаться СБП

В России вот уже несколько лет действует система быстрых платежей – удобно, если нужно занять денег у друга до зарплаты, или оплатить по QR-коду проезд в транспорте со скидкой, или если забыл кошелек, рассчитаться за напиток в кофейне. Опять же предпринимателю плюс – не надо отсчитывать проценты банку за эквайринг. Расчеты с помощью СБП стали обыденностью. Вот только не все ведут бизнес легально, не каждый, кто продает, скажем, клубнику на рынке или воздушные шары на Плотинке, готов предоставить вам чек о проведенной операции. Если нет чека, где доказательство, что вы что-то купили, а не просто проспонсировали товарища, который сегодня продает безделушки для детей, а завтра, возможно, пойдет изготавливать самодельное взрывное устройство под аккомпанемент радикальных исламистских проповедей?

Конечно, демонизировать переводы при оплате услуг и товаров не стоит, отмечают банковские работники, однако необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Во-первых, попросить чек. Его могут выдать даже самозанятые в электронном виде, т.к. обязаны сразу вносить данные в приложении «Мой налог» и там же получать платежный документ для клиента. Это подтверждение добросовестности продавца и страховка для покупателя – в чеке написана и сумма, и дата, и время сделки, а также назначение платежа.

«Если служба безопасности банка видит нехарактерный для человека перевод, она имеет право приостановить его и уточнить у отправителя детали данной операции. Естественно, что критерии «подозрительности» не раскрываются, но они учитывают десятки параметров. Переводить деньги незнакомым людям – это в любом случае не лучшая идея. В наше время даже в транспорте можно оплатить проезд по куар-коду. Просьба незнакомца перевести ему деньги через СБП должна настораживать сама по себе. Это может быть мошенничество или попытка продавцов уйти от налогов. На маркетплейсах и классифайдах есть возможности безопасной оплаты через сайт и приложение, зачастую даже без комиссии», – прокомментировали в пресс-службе УБРиР.

Во-вторых, «красным флагом» может быть настойчивая просьба не указывать в комментариях назначение платежа. «Действительно, деньги незнакомым людям по номеру телефона лучше не переводить. Это увеличивает ваши риски. Еще один повод насторожиться – если незнакомец просит сделать перевод без указания назначения платежа. Платеж из банковского приложения оставляет электронный след, по которому можно установить и отправителя, и получателя», – напомнили в пресс-службе банка.

Отметим, в декабре в Москве по делу о содействии терроризму арестовали продавца орехов и фруктов компании «Фрэш Натс», его обвиняют в содействии террористической деятельности. После этого юристы стали предупреждать, что перевод по номеру телефона неизвестным может стать основой обвинений в финансировании экстремизма или терроризма.

Екатеринбург, Елена Сычева

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