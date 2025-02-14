Попрошайки снова появились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге снова замечены профессиональные попрошайки – горожане в соцсетях сообщают, что встречают их, в основном, в районе станций метро «Геологическая» и «Площадь 1905 года». «Уже не первый раз попадаются с одной и той же легендой – украли деньги, надо вернуться домой в Алапаевск, не хватает на билет», – рассказывает екатеринбурженка Светлана.

Горожане уточняют, что попрошайки даже идут навстречу отзывчивым людям – и предлагают перевести на карту деньги, если нет наличности. Представители правоохранительных структур и юристы, впрочем, от переводов незнакомцам настоятельно рекомендуют воздерживаться. «Интересно, что они всегда опрятно и даже стильно одетые, видно, что приличные люди, не алкоголики, не бомжи, не наркоманы. Ко мне подходила девушка, к знакомой очень вежливые подростки», – добавляет жительница города Алена.

Екатеринбург, Елена Сычева

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