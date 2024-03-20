В Екатеринбурге активизировались мошенники-попрошайки

В Екатеринбурге активизировались попрошайки. Горожане обсуждают в соцсетях что стало заметно больше людей, которые подходят на улицах, вокзалах, в торговых центрах и аэропорту и просят помочь, чаще всего, с покупкой билета. Как правило, это прилично одетые, опрятные люди, у которых есть какая-то история, в которую они якобы попали случайно – и поэтому им неловко просить о помощи.

«Ко мне возле университета подошла девушка. Очень извинялась, говорила, что с ней такое впервые, но у нее сел телефон, а она поссорилась с парнем и не может уехать домой, а живет она в Первоуральске, просила перевести денег на карту, что-то вроде 300-400 рублей. Я пожалела и перевела. А потом уже поняла, что, скорее всего, меня развели. Каюсь, проверила номер телефона, на который переводила деньги, через «Глаз Бога», а оказалось, что прописка у нее вполне себе екатеринбургская. Значит, наверно, развод», – рассказала екатеринбурженка Анна.

О попрошайках рассказывают и автомобилисты. «На парковке «Гринвича» регулярно вижу, как к людям подходят дети – нормальные, умытые, причесанные, чистые. Говорят, не хватает на проезд. Делают глазки как у кота из Шрека. Многие дают», – отметил автомобилист Андрей.

В соцсетях также обсуждают профессионального попрошайку-мошенника из Кольцово. Мужчина орудует именно в аэропорту, рассказывая другим пассажирам историю о том, как опоздал на свой рейс, и обещая перевести деньги в ближайшее время. Судя по комментариям в городских пабликах, некоторые мужчине верят – и переводят деньги.

«Там тётка еще ходит такая же. Типа «все украли, до Тагила нужно уехать». Я предложил доехать до железнодорожного вокзала на такси со мной – и в кассе купить билет. Она сказала: «Так не пойдет, я вас не знаю, нужны только деньги». Раза три ее уже видел», – пишет в соцсетях житель Екатеринбурга.

Логично, что суммы, запрашиваемые «потеряшками» в Кольцово, отличаются от тех, что просят в городе, – под тем предлогом, что авиабилет стоит больше, чем билет на автобус до Первоуральска. Несмотря на это, перспектив прижать мошенников немного – люди расстаются с деньгами добровольно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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