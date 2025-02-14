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Пятница, 14 февраля 2025, 10:44 мск

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Стало известно, кто возглавит Гортранс после задержания Нугаева

Михаил Щипанов

Администрация Екатеринбурга определила, кто станет руководителем МУП «Гортранс» после задержания директора Сергея Нугаева. Кресло начальника займет главный инженер предприятия Михаил Щипанов. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Сергей Нугаев был задержан сегодня утром. Его подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусных маршрутов. С 1 февраля в Екатеринбурге заработала система брутто-контрактов, по которой транспортные компании получают деньги из бюджета за перевозку пассажиров, а прибыль от продажи билетов возвращают обратно в казну. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации.

Отметим, что с 2023 году под следствием находятся еще два бывших высокопоставленных сотрудника Гортранса – Дмитрий Фурсик (работал ведущим инженером материально-технического снабжения) и Александр Хабаров (был начальником филиала «Автобусные перевозки»). Оба экс-менеджера подозреваются в получении взяток.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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