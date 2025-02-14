Начальник Гортранса задержан по подозрению во взятке

Задержан глава екатеринбургского МУП «Гортранс» Сергей Нугаев.

По предварительным данным, его подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». «Большая транспортная реформа требует «чистых рук», – отмечает администратор канала.

Как уже сообщал «Новый День», под следствием находятся уже как минимум два высокопоставленных сотрудника Гортранса. Бывшего ведущего инженера материально-технического снабжения МУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика и начальника филиала «Автобусные перевозки» Александра Хабарова арестовали еще в конце 2023 года. Их обвиняют в получении взятки. 30 октября 2024 года Фурсику изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, на реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге только на 2025 год в казне заложена беспрецедентная сумма – 12,6 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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