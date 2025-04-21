В Екатеринбурге начался суд над бывшим топ-менеджером Гортранса

Октябрьский суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-начальника филиала «Автобусные перевозки» Александра Хабарова.

Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии обвинения, взятка была дана за помощь в заключении договоров на поставку запчастей для троллейбусов без должного документационного оформления. Размер незаконного вознаграждения составлял 10% от цены контракта. Подсудимый вину не признает, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Александр Хабаров был арестован в конце 2023 года. Под следствием также находятся бывший ведущий инженер материально-технического снабжения МУП «Гортранс» Дмитрий Фурсик и бывший руководитель муниципального предприятия Сергей Нугаев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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