Топ-менеджеру «Гортранса» заменили принудительные работы на 7 лет строгого режима

Свердловский областной суд вынес новый приговор по делу бывшего директора филиала ЕМУП «Гортранс» «Автобусные перевозки» Александра Хабарова.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в декабре 2025 года Хабарова признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Установлено, что в сентябре 2020 года Хабаров пообещал представителю коммерческих фирм ООО «Техно-Бус» и ООО «Нитавто» за 10% от суммы контрактов содействие в заключении договоров поставки запчастей, хотя реальных полномочий для этого не имел. Таким образом, он похитил у предприятий у более 200 тысяч рублей. Суд первой инстанции назначил Хабарову 3 года 9 месяцев колонии, заменив наказание на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор был обжалован прокуратурой.

Сегодня Свердловский областной суд отменил приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга и вынес новый, по которому Хабарова признали виновным по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 5-кратной суммы взятки – 1 009 830 рублей. Он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления на 2 года. Также у Хабарова конфисковано и взыскано в доход государства 201 966 рублей – сумма, полученная в результате совершения преступления.

До уплаты штрафа суд оставил под арестом имущество осужденного. Александр Хабаров взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении представителя коммерческих организаций прекращено в сентябре 2024 года в связи с деятельным раскаянием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

