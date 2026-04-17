Инженера Гортранса приговорили к 7 годам строгого режима за взятку (ФОТО)

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Дмитрия Фурсика, ранее занимавшего должность ведущего инженера материально-технического снабжения в филиале ЕМУП «Гортранс» («Автобусные перевозки»). Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

С 2018 по 2022 год Фурсик получил от поставщиков запчастей автобусов взятки на сумму 176 153 рубля. Запчасти поставлялись по договорам закупки, но не всегда соответствовали оговоренным условиям, некоторые товары поступали с нарушением сроков поставки. За взятку Фурсик должен был молчать и не сообщать начальству о выявленных нарушениях.

Суд приговорил Дмитрия Фурсика к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, назначен штраф в размере 2 642 295 рублей (кратно сумме взятки), а также запрет на 5 лет занимать руководящие должности на муниципальной службе.

Осужденный взят под стражу в зале суда. В соответствии со статьей 104.2 УК РФ денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы. Арест имущества Фурсика – жилой дом, земельный участок, гаражный бокс и деньги на банковских счетах – будет сохранен до уплаты штрафа.

Напомним, Дмитрий Фурсик был арестован в конце 2023 года. В феврале 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под арест и его начальника – руководителя ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева. Дело Нугаева рассматривает Ленинский районный суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

