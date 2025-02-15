Начальник Гортранса Екатеринбурга арестован на два месяца

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил начальника ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева под арест до 12 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Нугаев был задержан 13 февраля. Его подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. С 1 февраля в Екатеринбурге заработала система брутто-контрактов, по которой транспортные компании получают деньги из бюджета за перевозку пассажиров, а прибыль от продажи билетов возвращают обратно в казну. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации.

Отметим, что с 2023 году под следствием находятся еще два бывших высокопоставленных сотрудника Гортранса – Дмитрий Фурсик (работал ведущим инженером материально-технического снабжения) и Александр Хабаров (был начальником филиала «Автобусные перевозки»). Оба подозреваются в получении взяток.

Администрация Екатеринбурга уже определила, что пока кресло начальника Гортранса займет главный инженер предприятия Михаил Щипанов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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