Обвиняемого в получении взятки директора Гортранса выпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения начальнику ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, следователь выступил с ходатайством о продлении меры пресечения, но суд отказал. Под домашним арестом Нугаев будет находиться до 5 сентября.

Как уже писал «Новый День», Сергей Нугаев был задержан 13 февраля. Его обвиняют в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. С 1 февраля в Екатеринбурге заработала система брутто-контрактов, по которой транспортные компании получают деньги из бюджета за перевозку пассажиров, а прибыль от продажи билетов возвращают обратно в казну. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации. 15 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил Сергея Нугаева в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

