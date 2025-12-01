Гендиректору ЕМУП «Гортранс» грозит до 12 лет колонии за взятку

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Нугаева обвиняют в получении взятки в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 12 лет колонии.

По версии следствия, Нугаев получил деньги от руководителя предприятия-контрагента. Компания оказывала Гортрансу услуги по техобслуживанию автобусов, однако оплату в период с августа 2024 года по январь 2025 года муниципальное предприятие не перечисляло. Перед коммерческой организацией образовалась задолженность на сумму свыше 17 млн рублей.

В январе 2025 года Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за что потребовал вознаграждение в размере 160 тыс. рублей из перечисленной суммы. После поступления 3,6 млн рублей на счет предприятия его руководитель передал Нугаеву 160 тыс. рублей. Обвиняемый свою вину не признает.

Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в связи с деятельным раскаянием и способствованием раскрытию преступления.

Как уже писал «Новый День», Сергей Нугаев был задержан 13 февраля. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации. 15 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил Сергея Нугаева в СИЗО, в августе меру пресечения заменили на домашний арест.

