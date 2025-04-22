Ушло в суд уголовное дело в отношении еще одного экс-сотрудника Гортранса

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика. Его обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, накануне Фурсику продлили срок содержания под домашним арестом до 9 октября 2025 года. Первое судебное заседание состоится 30 апреля в 15:30.

По версии следствия, Фурсик получил от представителей коммерческих организаций 176153 рубля за запчасти для автобусов. Детали поставлялись по договорам закупки, но не всегда соответствовали оговоренным условиям, некоторые товары поступали с нарушением сроков поставки. За взятку Фурсик должен был молчать и не сообщать начальству о выявленных нарушениях.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Октябрьский суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-начальника филиала Гортранса «Автобусные перевозки» Александра Хабарова.

Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии обвинения, взятка была дана за помощь в заключении договоров на поставку запчастей для троллейбусов без должного документационного оформления. Размер незаконного вознаграждения составлял 10% от цены контракта. Подсудимый вину не признает, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Александр Хабаров и Дмитрий Фурсик были арестованы в конце 2023 года. В феврале 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под арест их начальника – руководителя ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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