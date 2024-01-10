Суд оставил под арестом топ-менеджеров Гортранса

Начальник филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров и ведущий инженер материально-технического снабжения Дмитрий Фурсик останутся под стражей на время расследования уголовного дела о получении взятки.

В декабре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил обвиняемым срок содержания под стражей по 30 марта включительно. Адвокаты обжаловали постановление. Сегодня Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб оставил меру пресечения в силе, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как ранее писал «Новый День», руководителю филиала Гортранса Александру Хабарову предъявлено обвинение по п. «в» ч.5 ст.290; пункты «а», «б» ч.4 ст.291; п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ «Получение взятки в крупном размере, дача взятки и посредничество во взяточничестве». Топ-менеджер находится в СИЗО с 1 ноября 2023 года.

По некоторым данным, уголовное дело в отношении Хабарова может быть связано с закупкой низкопольных автобусов для Екатеринбурга. В администрации города не комментируют задержание и арест сотрудников Гортранса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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