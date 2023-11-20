Руководитель филиала екатеринбургского «Гортранса» арестован по делу о взятке

Руководитель филиала ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров заключен под стражу до 30 декабря по уголовному делу о коррупции. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда, чиновнику вменяются преступления по п. «в» ч.5 ст.290; пункты «а», «б» ч.4 ст.291; п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (получение взятки в крупном размере, дача взятки и посредничество во взяточничестве).

Ленинский районный суд Екатеринбург по ходатайству следствия избрал меру пресечения Хабарову еще 1 ноября. Адвокаты подали апелляцию, которая была рассмотрена облсудом 17 ноября. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

По некоторым данным, уголовное дело в отношении Хабарова может быть связано с закупкой низкопольных автобусов для Екатеринбурга. В администрации города не комментируют задержание и арест руководящего сотрудника «Гортранса».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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