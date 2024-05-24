Обвиняемые во взятках работники Гортранса останутся в СИЗО

Суд рассмотрел апелляцию работников Гортранса Александра Хабарова и Дмитрия Фурсика об изменении меры пресечения – они просили отпустить их из СИЗО на время следствия, однако вышестоящая инстанция отказала в удовлетворении. До 16 августа оба пробудут под стражей.

Напомним, Александр Хабаров – начальник филиала «Автобусные перевозки», а Дмитрий Фурсик – ведущий инженер материально-технического снабжения предприятия. В прошлом году они были арестованы. Хабарова обвиняют в получении взятки в крупном размере, даче взятки группой лиц в крупном размере и посредничестве в передаче взятки в крупном размере. Фурсика – в получении взятки в значительном размере и двух эпизодах дачи взятки, в том числе группой лиц.

Ранее сообщалось, что уголовное дело может быть связано с закупкой низкопольных автобусов для Екатеринбурга. В администрации города не комментируют аресты и уголовное дело в отношении работников МУПа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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