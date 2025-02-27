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Четверг, 27 февраля 2025, 10:22 мск

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Генерального директора Гортранса оставили в СИЗО

Защита генерального директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева не смогла добиться его освобождения из-под ареста.

Напомним, 15 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил Сергея Нугаева под арест до 12 апреля.

«Сторона защиты обжаловала постановление суда в Свердловском областном суде, но безуспешно. Сергей Нугаев останется под стражей по 12 апреля 2025 года», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Нугаев был задержан 13 февраля. Его обвиняют в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. С 1 февраля в Екатеринбурге заработала система брутто-контрактов, по которой транспортные компании получают деньги из бюджета за перевозку пассажиров, а прибыль от продажи билетов возвращают обратно в казну. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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