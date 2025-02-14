Бастрыкин наградил поисковиков из «Прорыва»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении уральских поисковиков из отряда «Прорыв» медалями «За содействие». Их получили основатели поискового отряда Наталья и Николай Волковы, а также уральский кинолог Анна Князева.

Напомним, вместе с другими волонтерами они участвовали в поиске пропавших детей в уральской тайге в июне прошлого года под Туринском. Ребята вместе с дедушкой отправились на рыбалку к реке Липка, но заблудились. Спустя сутки дед вышел к деревне один и рассказал, что разделился с внуками и потерял их из виду. В поисках детей были заняты около тысячи человек – сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и добровольцы. Ребят нашли спустя четверо суток работники службы безопасности РМК Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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